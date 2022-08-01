شاهد.. مراسل العالم: التحشيد سيد الموقف في العراق

العالم - مراسلون

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد أن اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية أكدت في بيانها أن التظاهرة التي دعت اليها لا تستهدف أي جهة سياسية، كذلك رفع الاعلام العراقية فقط، وعدم القيام بأي شعارات استفزازية، وإن لا يدخل المتظاهرين الى داخل المنطقة الخضراء.

وأشار مراسلنا الى ان هناك تحشيد من قبل الاطار التنسيقي، وفي المقابل انصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم في البرلمان العراقي، مع دعوات من السيد الصدر لخروج انصاره الى التظاهرات في كافة المحافظات ما عدى النجف الاشرف.

واوضح ان السيد حيدر العبادي اقترح مبادرة للحوار بين الاطار التسيقي والتيار الصدري، ولكن الاخير رفض هذه المبادرة.

وتابع: أن هناك اصطافاف سياسي في الشارع العراقي، والقوى السياسية تحتكم الى الشارع، وفي ظل رفع التيار الصدري دعوات الحوار، أن الاوضع في العراق ذاهب الى سيناريوهات مجهولة.

وكان قد أفاد مدير مكتب قناة العالم الاخبارية في بغداد في وقت سابق، إن التيار الصدري يواصل تحشيده في البرلمان، وإن بعض العشائر العراقية استجابت لدعوى السيد مقتدى الصدر وبعضها لم تستجب، باعتبار تلبية هذه الدعوى والالتحاق بهذه التظاهرات قد تشكل تهديد للسلم الأهلي.

وأضاف، أن بعض انصار التيار الصدري توجهت من المحافظات العراقية الى العاصمة بغداد.

وأوضح، مراسلنا، أن دعوة السيد مقتدى الصدر هي ضرورة التغيير الجذري للنظام السياسي، وكذلك للدستور العراقي والإنتخابات، واشار الى ان هناك تفسير بان هذه الدعوة تخرج من اطار الدستور والقانون.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...