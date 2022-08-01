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قلق الإعلام الإسرائيلي من خطر سلاح المسيرات الإيراني المتطور

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "العين الاسرائيلية الصعقة الكبيرة التي أحدثها الفيديو الذي نشره حزب الله الأمس تزامنا مع زيارة هوكشتاين لبيروت أصابت الاحتلال بدهشة وخوف وترقب بأوساطه السياسية الأمنية والاعلامية تهديد شكل مادة الحوار الأولى على الشاشات العبرية والتي بحثت في مراميه واهدافه وتبعياته اما جديته فكانت أمرا حاسما لا جدال فيها.

العالم العين الإسرائيلية

ويسلط برنامج"العين الاسرائيلية" الضوء على بحث الاعلام الاسرائيلي في الخطر الذي يشكله سلاح المسيرات المتطور الذي تميزت به الجمهورية الاسلامية في إيران بصنعته وتطويره.

وتطرق البرنامج الى الملف الآخر الذي حضر بقوة على شاشات الاحتلال تمثل بطرح المخاوف مع عودة الهجمات النوعية من قبل المقاومة الفلسطينية التي تشكل هاجسا يوميا وقلقا للمستوطنين كما للساسة الاسرائيليين.

وبحث البرنامج في الفيديو الذي نشره حزب الله عبر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية والذي يتضمن رصدا فعليا لمنصات الغاز الاسرائيلية وتهديدا بقصفها اذا ما رفض العدو حق لبنان في ثروته البحرية وكان لهذا الفيديو كان له صدمة في اعلام العدو.

وعن الزوبعة الاعلامية التي اثارها الفيديو في أوساط الاحتلال وعن الحيثية التي شكلت قلقا أكبر للاحتلال الاسرائيلي من خلال هذا الفيديو، أكد ضيف البرنامج الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس أن الاحتلال الاسرائيلي هو في قلق دائم وهذا القلق لم يعد ظرفيا لأن المقاومة من جهتها تختار الزمان والمكان المناسبين لارسال الرسائل سواء بالمسيرات على الواقع أو لعرض فيديوهات تبين التقنية العالية التي اصبحت بحوزتها ما يقلق الاسرائيليين ليل نهار.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "،نستضيف :

- الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6291433

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