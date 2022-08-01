شاهد.. طهران ترحب بأي مبادرة للتوصل للاتفاق

العالم - خاص بالعالم

جولة جديدة من مفاوضات الغاء الحظر عن الشعب الايراني قد تبدأ قريبا بعد مقترح اوروبي تبعه ترحيب طهران بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب، مؤكدة أن عملية التفاوض هي الطريق المنطقي والمعقول للتوصل إلى اتفاق شامل، ومستدام يضمن منافع البلاد في إطار الاتفاق النووي وخاصة المنافع الاقتصادية.

ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال انه خلال الأيام الماضية تم تبادل بشكل جاد رسائل بشأن المفاوضات مع المنسق الأوروبي "إنريكي مورا"، مشيرا إلى وجود تحركات وجهود لأطراف أخرى أيضا، فيما اكد ان من المتوقع ان تجري جولة جديدة من المفاوضات إذا كانت لدى واشنطن الإرادة لتحقيق نتيجة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "قدمنا آراءنا ومقترحانها حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات ومتفائلون بالتوصل إلى نتيجة حول موعد المفاوضات في المستقبل القريب".

كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري كني" قال من جهته إن طهران قدمت مقترحات وأفكارا لتسهيل التوصل الى اتفاق في المحادثات.

وأضاف في تغريدة على تويتر إن المقترحات الايرانية ترمي إلى تصحيح الوضع الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقال إن طهران تنسق مع شركائها في الاتفاق النووي لإعطاء واشنطن فرصة أخرى لإثبات حسن نيتها.

ولفت باقري كني الى أن ايران مستعدة لاتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح المحادثات إذا كان الطرف المقابل جاهزا لذلك.

بدوره دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" الجانب الغربي لعدم تضييع وقت الطرفين وتوجيه اتهامات باطلة ضد ايران إذا لم تتوفر لديه الارادة للعودة الى الاتفاق النووي، وفيما اكد وجود تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعلن ان طهران لديها القدرة التقنية لصنع قنبلة ذرية لكنه شدد على ان هذا الامر ليس مدرجا على جدول الاعمال، مشيرا الى أن الاتهامات الغربية الباطلة ضد ايران مصدرها الكيان الاسرائيلي، وهدفها خلق أجواء كاذبة لخداع الرأي العام.

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