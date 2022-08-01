الشمال السوري بين التصعيد العسكري والسياسي

العالم – صدى سوريا

ونبحث في برنامج "صدى سوريا"، الأوضاع في شمال شرق سوريا هل ستخضع للحل السياسي أم للعدوان العسكري، حيث غرد سركيس كسارجلان قائلا:" الانزعاج التركي من الموقفين الامريكي والروسي كان واضحا جدا في أجوبة الوزير مولود جاويش أوغلو وأكثر مالفت انتباهي في حديثه قوله وهنا أقتبس من اجابته حرفيا" مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لدمشق من أجل القضاء على الارهاب بما فيه الدعم السياسي، من أكثر الحقوق الطبيعية بالنسبة للنظام السوري تطهير أراضيه من تنظيم إرهابي".

وسلط البرنامج الضوء على ما نشره موقع الساعة الاخبارية قائلا:"حالةً غير مسبوقة من الفوضى و الهيجان الشعبي في مناطق سيطرة ميلشيا قسد في الشمال والشرق السوري تشتت بين مؤيد_ومعارض للمشاركة في القتال إلى جانب ميليشيا قسد في العملية العسكرية التي تلوح بها تركيا . تزامناً مع رفض أحد أكبر مكونات ميليشيا قسد وهو مايسمى المجلس العسكري في محافظة دير الزور إرسال مقاتليه للمشاركة في جبهات القتال ضد العملية التركية المزعوم ".

وحول عودة تركيا للتهديدات بالعدوان العسكري لبعض المناطق في سوريا وقراءة ما يجري، أكد ضيف البرنامج هيثم حسون الخبير العسكري الاستراتيجي من دمشق أن الوضع في الشمال السوري سواء في الشمال الشرقي أم الغربي هو وضع معقد جدا نتيجة خلط الأوراق بشكل مقصود ومتعمد من قبل الولايات المتحدة الامريكية ومن قبل تركيا ومن قبل المجموعات الارهابية التي تنتشر في تلك المنطقة وتعمل تحت امرة الدولتين الامريكية والتركية، والاكثر عداء هو التركي الذي ينتشر في مناطق واسعة يحتل حوالي 10 الاف كم مربع من الاراضي السورية ويحاول دائما الحديث عن المناطق الآمنة وابعاد ما يدعي انه خطر كردي عن الحدود التركية السورية علما ان هؤلاء لم يشكلوا في يوم من الايام خطرا على الامن القومي التركي بالكامل.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- هيثم حسون الخبير العسكري الاستراتيجي

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