شاهد.. انطلاق اول سفينة حبوب اوكرانية من ميناء أوديسا

العالم - خاص بالعالم

وغادرت السفينة رازوني التي تحمل 26 الف طن من الذرة الأوكرانية إلى لبنان، وستبحر تحت علم سيراليون ومن المفترض أن تصل الى موقعها النهائي الاربعاء.

وقال الوزير الاوكراني أن فتح الموانئ سيوفر ما لا يقل عن مليار دولار من الإيرادات بالنقد الأجنبي للاقتصاد، ويشكل فرصة للقطاع الزراعي للتخطيط لموسم الزراعة العام المقبل، مشيرا الى إن هناك 16 سفينة أخرى تنتظر دورها بالفعل في موانئ أوديسا.

وفي اول الردود الفعل الدولية رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في بيان له ترحيبا حارا بخروج السفينة الراوزني التي تعد أول سفينة تجارية تغادر ميناء أوديسا منذ السادس والعشرين من فبراير الماضي.

وغادرت هذه السفينة من الميناء الاوكراني بعد أن توصلت روسيا وتركيا وأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة في يوليو الماضي إلى اتفاق حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا.

ووقع بموازته اتفاق مماثل يضمن أيضا تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الدولية.

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية جراء العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا، وبموجب الاتفاق يجب أن تخضع السفن وحمولتها للتفتيش في اسطنبول بإشراف مركز للتنسيق المتشرك يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

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