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القضاء اللبناني يحتجز سفينة سورية تحمل شحنة حبوب أوكرانية

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تمكنت السفارة الأوكرانية في بيروت من الحصول على قرار قضائي من قضاء العجلة في لبنان، بالحجز على السفينة "لوديسيا" الراسية في ميناء طرابلس، لمدة 72 ساعة.

العالم - لبنان

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن النيابة العامة التمييزية حوّلت التحقيق لشعبة المعلومات، في حين لا يزال الغموض يحيط بالسفينة السورية التي أعلن عن وصولها إلى مرفأ طرابلس، شمالي لبنان، محملة بقمح وطحين.

وكانت السفارة الأوكرانية قالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الشحنة التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية. وسبق لروسيا أن نفت المزاعم بأنها سرقت حبوبًا أوكرانية.

وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، كشف أن بلاده تلقت احتجاجات وإنذارات من عدد من الدول الغربية، إثر وصول السفينة السورية “Laodicea” المحمّلة بالشعير والقمح الأوكراني المسروق إلى لبنان.

وقال بوحبيب، يوم الجمعة إن الجهات المعنية في لبنان تفحص السفينة حاليًا، دون أن تتمكن حتى الآن من تحديد مصدر المواد التي تحملها، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب لاحقًا.

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القضاء اللبناني يحتجز سفينة سورية تحمل شحنة حبوب أوكرانية