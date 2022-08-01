الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: العشائر العراقية تدعو للالتزام بتوجيهات المرجعية العليا والحفاظ على السلم الأهلي وأمن المحافظات وعدم الانجرار لأي مشاريع فئوية

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توافد متظاهرو الإطار التنسيقي قرب الجسر المعلق في بغداد

24 شهيدا وجريحا بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة

رئيسي : تظافر الجهود بين البرلمان والحكومة يبعث على الامل ويحبط مؤامرات الاعداء

الصين: لن يقف جيشنا مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان

أفضل 4 خضروات للحفاظ على دماغك شابا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-08-2022