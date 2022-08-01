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الامن الايراني يعتقل عناصر من الخلية المركزية للجواسيس البهائيين

الامن الايراني يعتقل عناصر من الخلية المركزية للجواسيس البهائيين
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الامن الايرانية القاء القبض على عناصر من الخلية المركزية للجواسيس البهائيين في البلاد.

العالم - ايران

وجاء في بيان صادر عن وزارة الامن اليوم الاثنين: اعتقل كوادر وزارة الامن عددًا من عناصر الخلية المركزية لحزب التجسس البهائي. المتهمون الموقوفون كانوا على صلة مباشرة بالمركز الصهيوني المسمى بـ "بيت العدل" ومقره فلسطين المحتلة. تشير نتائج الوثائق الاستخبارية إلى أن المركز المذكور قد نقل للشبكة المعتقلة استراتيجية إحياء تنظيم المذهب البهائي الضال في إيران تحت عنوان "خط الدعاية الهجومية" والمهمة الخاصة لجمع المعلومات المستهدفة.

واضاف: كما تم تكليفهم بمهمات نشر تعاليم الاستعمار المصنعة بهائيا على نطاق واسع والتغلغل في البيئات التعليمية على مختلف المستويات ، وخاصة رياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك كانت لعناصر الخلية المعتقلين ، عدة اجتماعات مع الطاقم المركزي للحزب الصهيوني في الخارج وكانوا يقدمون تقارير دورية عن المهمات المذكورة أعلاه ، وخاصة الترويج المنظم لمحاربة الحجاب في إيران ، إلى مركز التآمر في فلسطين المحتلة.

وقال البيان: ان وزارة الامن تعلن أنه بغض النظر عن السيناريوهات الدعائية والحرب النفسية للابواق الغربية الصهيونية، فإنها عملت وستواصل القيام بواجبها بعزم وإصرار جاد تجاه عناصر التجسس والاعتداء على الدين والثقافة الإسلامية الإيرانية، ومرتزقة الكيان الغاصب للقدس المحتلة.

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