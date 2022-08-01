شاهد.. تغريدة ابو عبيدة رسالة أمل للاسرى الفلسطينيين

العالم - مراسلون

"هدار غولدين" و"شاؤول ارون" هل هما احياء أم جرحى أم قتلى سؤال هز اركان المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بعد تغريدة ابو عبيدة الناطق باسم القسام، والاجابة فقط بيد المقاومة الفلسطينية التي يبدو انها قد ألقت حجرا أكثر عمقا في المياه الراكدة.

وقال المحلل السياسي والاسير المحرر مصطفى مسلماني: "الإحتلال منذ الشهر الأول من أثر الجنديين الإسرائيليين، تعامل مع الاسرى المأسورين على إنهم اموات واوصل الرسالة بشكل قاطع إنهم اموات المجتمع الإسرائيليـ لكن بالامس هذه التغريدة، أدخلت الشك في نفةس المواطن الإسرائيلي".

وبدوره قال القيادي في حركة حماس زكي دبابش: "هذا الإحتلال كل يوم يثبت انه إحتلال كذاب، ويكذب على شعبه، وان المقاومة هي صادقة في وعودها لابناء شعبها، وصادقة في وعودها لأسرانا البواسل في سجون

وبينما تحلق المقاومة بتصريحاتها تداعت الفصائل الفلسطينية الى اعتصام امام مقر الصليب الاحمر لنصرة الاسرى وتحديدا الاسير خليل العواودة الذي يواصل اضرابه عن الطعام من ثلاثة اشهر في ظل صمت المؤسسات الدولية التي تنظر لأسرى الاحتلال بينما تغض النظر عن معاناة خمسة الاف اسير فلسطيني بعضهم تخطى الثلاثين عاما في الاسر

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: "في ظل تلكؤ العدو الصهيوني ومماطلته وعدم ضغط المجتمع الدولي لإطلاق سراح اسرانا البواسل يبقى موضوع خطف الجنود من أجل مبادلتهم هو الخيار الوحيد الذي امامنا اليوم، لإطلاق سراح الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين لا يذكرهم أحد".



تصريحات المقاومة قد تقربنا من صفقة تبادل جديدة على غرار وفاء الاحرار والتعويل الان هو على ضغط اهالي الجنود الصهاينة بعد تصديق المقاومة وتكذيب حكومتهم.

خمسة آلاف اسير فلسطيني بيد الإحتلال، واربعة اسرى بيد المقاومة الفلسطينية، الفارق كبير لكن اسير واحدا عام 2006، استطاعت به المقاومة أن تحرر أكثر من ألف اسير فلسطيني، ولهذا الأمل بالحرية تعانق الأسرى مع كل كلمة يشق بها الناطق بإسم القسام جدران السجون الإسرائيلية.