شاهد.. هذا ما دعت إليه العشائر العراقية

العالم - مراسلون

وافاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد بأن العشائر العراقية دعت الى الإلتزام بتوجيهات المرجعية العليا والحفاظ على السلم الأهلي وأمن المحافظات وعدم الانجرار لأي مشاريع فئوية.

هذا وتستعد بغداد لتظاهرة حاشدة عصر اليوم الإثنين امام المنطقة الخضراء دعا اليها الاطار التنسيقي دفاعا عن الدولة العراقية.



وفي بيان له، دعا الاطار القوى السياسية، والإخوة في التيار الصدري للحوار واصفا ما يجري بالانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، معتبرا ان التطورات الأخيرة أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية.

وأضاف أن أي عمل يخالف القانون يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدا للسلم الاهلي وسلطة القانون. وأكد البيان أن أي عمل خارج الأطر الدستورية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي.

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