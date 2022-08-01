أفضل 4 خضروات للحفاظ على دماغك شابا

العالم - صحة

توصل خبراء تغذية إلى أن إدراج النوع الصحيح من الخضروات في طبقك سيساعد في الحفاظ على عقلك أكثر ذكاء وحدة.

تقول خبيرة التغذية آمي جودسون، إن هناك من بين الخضروات أربعة أنواع، يمكنها الحفاظ على الذهن متقدا والعقل شابا مع التقدم في العمر، على ما نقل موقع eatthis المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

1. الخضروات الورقية الخضراء

تقول جودسون: "الخضروات الورقية الخضراء، بما في ذلك اللفت، والسبانخ، والبروكلي، والكرنب الأخضر، غنية بفيتامين K، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، واللوتين، والتي تلعب جميعها دورا مهما في صحة الدماغ".

وتضيف: "هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة الضرر الخلوي في أجسامنا. وكلما قل الضرر الذي يلحق بخلايانا، كلما كانت أجسامنا أكثر صحة وقوة".

تشير إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Neurology إلى أن تناول حصة واحدة من الخضار الورقية الخضراء في اليوم يمكن أن يساعد في إبطاء التدهور المعرفي مع تقدم العمر.

2. الخضروات الصليبية

تقترح جودسون البروكلي، وهو أحد الخضروات الصليبية العديدة التي يمكن أن تفيد صحة دماغك بشكل إيجابي. وفقا لـ Northwestern Medicine، فإن الخضروات الصليبية غنية بفيتامين K، والذي تم ربطه بذاكرة أقوى.

هذه الأنواع من الخضروات - بما في ذلك البروكلي، وبراعم بروكسل (الكرنب الصغير)، والقرنبيط، وغيرها - تعد أيضا مصدرا قويا لحمض الفوليك، وهو أمر مهم للوظيفة الإدراكية وتأخير الشيخوخة.

3.الخضروات البرتقالية

تقول جودسون: "تعد البطاطا الحلوة والخضروات البرتقالية الأخرى مثل الجزر والفلفل والقرع مصادر رائعة للبيتا كاروتين".

وتوضح: "تم ربط البيتا كاروتين بتحسين الصحة الإدراكية بسبب آثاره المضادة للأكسدة. تذكر أن مضادات الأكسدة هي العناصر الجيدة التي تحارب الأشرار (الجذور الحرة) التي تسبب ضررا لخلايانا".

تم ذكر بالبيتا كاروتين كعلاج محتمل مفيد للأمراض العصبية مثل مرض ألزهايمر، وفقا دراسة لـ Biomolecules.

4. البنجر

تقول جودسون: "يعتبر البنجر مصدرا غنيا بالنترات وحمض الفوليك، وكلاهما يساهم في صحة الدماغ المثلى (..) تعمل النترات على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن الوظيفة الإدراكية. وقد ثبت أن حمض الفوليك، المعروف أيضا باسم B9، يساعد في تقليل مخاطر العديد من الاضطرابات العصبية والنفسية مثل الخرف واألزهايمر والاكتئاب".