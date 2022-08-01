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الشيخ قيس الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: خروجكم لم يكن ضد شخص او جماعة وانما من اجل العراق

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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