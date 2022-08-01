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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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الشيخ قيس الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: لاتسمحوا لاي أحد بأن يتجاوز على القوات الامنية ولا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء
الشيخ قيس الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: خروجكم لم يكن ضد شخص او جماعة وانما من اجل العراق
تظاهرة سلمية في بغداد دعما للشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية
مراسل العالم: العشائر العراقية تدعو للالتزام بتوجيهات المرجعية العليا والحفاظ على السلم الأهلي وأمن المحافظات وعدم الانجرار لأي مشاريع فئوية
مراسل العالم: رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والممثلة الاممية بالعراق يشددان على ضرورة حل المشاكل السياسية وفق الدستور
إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا للمرة الخامسة
"اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" في العراق تدعو الى التظاهر اليوم في الساعة الخامسة عصرا في العاصمة بغداد
التيار الصدري في العراق يضع 3 شروط للموافقة على الحوار الذي دعا اليه هادي العامري
مراسل العالم: انفجار صهريج وقود في منطقة بنت بية جنوب ليبيا أدى إلى 4 وفيات وأكثر من 60 مصابا بحروق بليغة
مراسل العالم: الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل العملية السياسية في العراق
الشيخ قيس الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: لاتسمحوا لاي أحد بأن يتجاوز على القوات الامنية ولا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.