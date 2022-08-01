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ردا على سؤال مراسل قناة العالم..

كنعاني: قطر وعمان ترغبان بتأدية دور إيجابي في المفاوضات النووية

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن دولة قطر وعمان ترغبان بتأدية دور ايجابي في المفاوضات النووية.

العالم - خاص بالعالم

وقال کنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال مراسل قناة العالم بشأن الوساطة القطرية والعُمانية في المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، بإن بعض دول المنطقة لديها دوافع إيجابية في هذا الخصوص، مضيفا أن قطر وعمان ترغبان بتأدية دور إيجابي في المفاوضات النووية، واصفا علاقات إيران بهذين البلدين بالوطيدة وواسعة النطاق.

و ردا على سؤال بأن حمولة الوقود الايرانية الى لبنان، هل ستكون مجانية، قال إن حسب ما اشار اليه السيد نصرالله بأن حكومة لبنان راغبة بطلب المساعدة من ايران في مجال الوقود.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن ايران مستعدة لتقديم المساعدة في مجال الطاقة لكافة دول المنطقة، مشيرا الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الان لم يصلها طلب رسمي من لبنان بشأن استيراد الوقود الايراني.

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