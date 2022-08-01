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المشاط : جاهزن لافشال رهانات قوى العدوان

المشاط : جاهزن لافشال رهانات قوى العدوان
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد القائد الاعلى للقوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط استعداد وجاهزية القوات المسلحة لافشال رهانات قوى العدوان ومخططاتها التي تستهدف اليمن وامنه واستقراراه.

العالم- اليمن

وقال الرئيس المشاط في كلمة خلال تخرج الدفعة العسكرية للمنطقة الرابعة في محافظة ذمار:
على الصعيد العسكري وبمسرح العمليات العسكرية ستستعر الحرب أكثر فالأطراف تستعد لها، ونحن لها جاهزون.

مشيراً الى ان الأداء العالي والمتميز للمؤسسة الأمنية والعسكرية أفشل كل رهانات الأعداء في جميع الجبهات وبهذه الجحافل القوية والمقتدرة الممتلئة بالإيمان والبصيرة والوعي سنواجه وسيتحقق لشعبنا حريته واستقلاله.

لافتاً الى ان العدو بدأ يشعر بالإحباط وسنسعى لنيل حق شعبنا في الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة غير المنقوصة، ومن خلال صمودكم أثبتنا أن الجمهورية اليمنية باقية لا تستطيع أي قوى في هذا العالم أن تمحو خريطتها أو تشطبها وهذا هو المستحيل بعينه .

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