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الشيخ الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: لا تتقدموا شبرا واحدا داخل الخضراء

الشيخ الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: لا تتقدموا شبرا واحدا داخل الخضراء
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

دعا أمين عام عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي المتظاهرين للتظاهر بشكل سلمي وعدم التعرض او التعدي على الممتلكات العامة او على رجال الامن.

العالم - العراق

واضاف الشيخ الخرعلي في تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين مخاطبا المتظاهرين “إنما خروجكم ليس ضد شخص او جماعة، لذلك يجب ان يكون الهتاف للعراق فقط دون توجيه الشعارات ضد احد”.

وقال الشيخ الخزعلي “المرجعية تتابعكم كما كل الشعب العراقي وكل العالم، ولذلك يجب ان تعكسوا الواقع المشرق الذي تمثلونه، وانتم ابناء المرجعية والحشد الشعبي والعراق”، وتابع “لا تسمحوا لاحد بالتجاوز على القوى الامنية”، واضاف “لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء ويجب الحفاظ على السلمية وإن شاءالله منصورين”.

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