العراق: المالكي يدعو متظاهرين دعم الشرعية للالتزام بالقانون

العالم - العراق

وقال المالكي في كلمة له، "اتقدم بالشكر الجزيل على التظاهر وكان هدفه تثبيت الدفاع عن الدولة وعن مؤسساتها وعن الدستور وعن النظام وقد ساهمتم برفع صوتكم بحضوركم دفاعا عن الدولة ومؤسساتها وعن نظامها".

وأضاف "لا نريد ان يصدر من هذا الجمع اي مخالفة تسجل بتجاوز على اي مؤسسة من مؤسسات الدولة"، داعياً إياهم الى "عدم عبور الجسر باتجاه المنطقة الخضراء ولا تدخلوا المنطقة الخضراء ولا تشتبكوا مع الاجهزة الامنية ابداً".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.