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مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتفقد مصور قناة "العالم" 

مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتفقد مصور قناة 
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

زار مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للإعلام الخارجي الدكتور احم نوروزي مصور قتاة العالم في ابادان . 

العالم - ايران
وبحسب مراسل العالم ، قام الدكتور أحمد نوروزي مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للإعلام الخارجي بزيارة تفقدية لمنزل السيد حسن مانع ، مصور قناة العالم في ابادان ، والذي تعرض لحادث مروري منذ فترة.

جدير بالذكر أنه رافق مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون خلال هذه الزيارة التفقدية ، كل من السيد محمد صالحي مدير قناة العالم ، ورحيمي مدير عام مركز خوزستان، وبهرام مدير مركز ابادان وعدد آخر من مدراء خوزستان .

كما عقد السيد نوروزي خلال زيارته إلى خوزستان اجتماعا مع المدير العام لمركز خوزستان ومركز ابادان لمناقشة موضوع تطوير وتعزيز وجود الشبكات العابرة للحدود، وفي هذا الصدد، تم افتتاح اول مكتب للاعلام الخارجي في خوزستان.

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