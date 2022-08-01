شاهد.. تظاهرة اليوم خلقت توازنا بين القوى السياسية

العالم - خاص بالعالم

وقال الشطري في حديث لقناة العالم الإخبارية، أن الشعب العراقي أصبحت لديه مخاوف من الاحتكاك بين الاطراف الحزبية.

وأضاف، أن هناك دعوات من قوى الاطار التنسيقي للمتظاهرين بالالتزام بسلمية التظاهرات، وعدم التصادم مع انصار التيار الصدري.

واستبعد الشطري أن يقبل السيد العامري الخروج من الاطار التنسيقي تبلية لشرط زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من أجل قبول مبادرة الحوار.

واعتبر المحلل السياسي، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري بأنه شخصية مقبولة لدى التيار الصدري وموثوق بها لدى الاطار التنسيقي.

رأى الشطري، بأنه من الافضل ان يبقى التيار الصدري والاطار التنسيقي ممثلين للتيارات الشيعية في العراق.

وأكد المحلل السياسي أن الاطار التنسيقي لديه استراتيجية واضحة، وهي مواصلة الدعوة الحوار وحل الخلافات الموجودة في المشهد السياسي العراقي.

هذا ويحتشد انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء، فيما خرجت اليوم تظاهرة سلمية دعا اليها الاطار التنسيقي دعما للشرعية وحفاظا على مؤسسات الدول في المنطقة الخضراء دون الدخول الى المنطقة من أجل تجنب الاحتكاك مع انصار التيار الصدري.

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