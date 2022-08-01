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شاهد... لهذا السبب العراق لن يذهب الى منزلق خطير

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي محمد الياسري، أن وجود القيادات الحكيمة والوازنة داخل الاطار التنسيقي لن تسمح بانزلاق الامور داخل العراق الى منحنى خطير.

العالم - خاص بالعالم

وقال الياسري في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن تظاهرة الإطار التنسيقي اليوم، كانت دعما للشرعية وحفاظا على موسسات الدولة.

وأضاف، أن الحنكة التي تمتلكها قادة الإطار التنسيقي لن تسمح بأن يذهب العراق الى دهاليز خطيرة أو إقتتال سياسي.

واوضح أن وجود المرجعية الدينية في النجف الأشرف، لن تسمح بأن يحصل اصتدام شيعي في العراق أواي اصتدام بين الموكونات السياسية العراقية، وكذلك العقلانية التي يمتلكها قادة الإطار التنسيقي سوف تمنع وصول العراق الى مستوى خطير من الاحتدام السياسي.

هذا ويحتشد انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء، فيما خرجت اليوم تظاهرة سلمية دعا اليها الاطار التنسيقي دعما للشرعية وحفاظا على مؤسسات الدول في المنطقة الخضراء دون الدخول الى المنطقة من أجل تجنب الاحتكاك مع انصار التيار الصدري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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