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مراسل العالم: المتظاهرون يبدأون عملية نصب الخيام والسرادقات على ابواب المنطقة الخضراء من اجل اقامة اعتصام مفتوح

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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