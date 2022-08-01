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وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان: نقوم بدراسة مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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