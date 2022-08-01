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عبداللهيان : ايران تدرس اقتراح "بوريل" حول الاتفاق النووي

عبداللهيان : ايران تدرس اقتراح
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" اعد مسودة تتضمن مواقف الاطراف المشاركة في "مفاوضات الغاء الحظر"، وطرحها تحت عنوان "اقتراح منسق الاتحاد الاوروبي" على كافة الاطراف؛ مضيفا ان هذا الاقتراح دخل حيّز الدراسة في عواصم الدول المتفاوضة.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاثنين، بِشان اخر مستجدات المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، اوضح "امير عبداللهيان"، ان الاشهر الاربعة الاخيرة شهدت تبادل الرسائل عبر ممثل الاتحاد الاوروبي مع الجانب الامريكي حول موضوع الغاء الحظر.

واضاف : اليوم، نحن وصلنا الى المرحلة التي قام فيها مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" باعداد مستودة تتضمن مواقف الاطراف المشاركة في المفاوضات وتقديمها تحت عنوان "اقتراح منسق الاتحاد الاوروبي" الى كافة الاطراف؛ وهي دخلت حيز الدراسة في عواصم الدول المتفاوضة.

وزير الخارجية، اكد على ان "اطر المفاوضات والخطوط الحمراء والهدف الذي نسعى وراءه، واضح؛ نحن اعربنا عن استعدادنا هذا بعد اجراء دراسة فنية للمواقف، ولكي يتسنى للوفد الايراني وممثلي دول 4+1 وبمشاركة غير مباشرة من قبل الوفد الامريكي، اجراء مفاوضات في فيينا حول مزيد من التفاصيل ومتابعة الحوار بهدف التوصل الى اتفاق ما".

وشدد على ان وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه المفاوضات، تتابع العمل بكل حساسية وجدية للدفاع عن حقوق الشعب الايراني؛ مصرحا ان "الجانب الاساس بالنسبة الينا يكمن في احترام كامل خطوطنا الحمراء ضمن الاتفاق المرتقب".

وخلص امير عبداللهيان الى القول : نحن عازمون على التوصل الى اتفاق متقن وجيد مستديم، ولو توفرت الارادة والواقعية والمرونة اللازمة عند الطرف الامريكي خلال المفاوضات المرتقبة، فإن التوصل الى هكذا اتفاق ليس مستحيلا.

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