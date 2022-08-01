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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ
الكاظمي يدعو المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والالتزام بالنظام العام
الكاظمي يدعو المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والالتزام بالنظام العام
بهروز كمالوندي: هذه الخطوة جاءت في سياق القانون الاستراتيجي لالغاء الحظر وصيانة مصالح ايران وتحقيق نسبة تخصيب بقدرة 190 الف سو
متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن اصدار أمر بحقن مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة بالغاز وابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر
أمير عبداللهيان: جادون بتحقيق اتفاق قوي وجيد ومستديم وإذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا ولديه المرونة اللازمة فالتوصل إلى اتفاق لن يكون بعيد المنال
أمير عبداللهيان: وزارة الخارجية تتابع المفاوضات بدقة لاعادة حقوق الشعب الايراني ومن المهم لنا رعاية خطوطنا الحمراء بالكامل في الاتفاق القادم
وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان: نقوم بدراسة مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل
مراسل العالم: المتظاهرون يبدأون عملية نصب الخيام والسرادقات على ابواب المنطقة الخضراء من اجل اقامة اعتصام مفتوح
رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي يدعو المتظاهرين الى عدم العبور باتجاه المنطقة الخضراء
متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن اصدار أمر بحقن مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة بالغاز وابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.