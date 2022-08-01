الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن اصدار أمر بحقن مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة بالغاز وابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. "هوكشتاين" يزور لبنان على وقع اصداء معادلة كاريش

بكين تكشف عن الصاروخ "قاتل حاملات الطائرات" مع احتدام التوتر حول تايوان

والد الجندي الأسير 'هدار غولدين' يشن هجوما لاذعا على قيادة الاحتلال

كمالوندي: اصدار الأمر بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة

القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية

تشاهدون الليلة في بانوراما.. خيارات المرحلة في العراق بعد التظاهرات المضادة