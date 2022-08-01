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شاهد.. التظاهرات السلمية لدعم الشرعية في بغداد

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر العراقيون بشكل حاشد وسط بغداد، بدعوة من قوى الإطار التنسيقي، دفاعا عن الشرعية، وإنتظام الحياة الدستورية في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

ونظمت التظاهرات قرب الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في ظل إجراءات أمنية مكثفة، ردد خلالها المشاركون الهتافات المؤيدة للمرجعية الدينية، واستعادة الشرعية في البلاد.

وتجمهر المتظاهرون، وسط انتشار كثيف، من قبل قوات الأمن، وحملت لجنة تظاهرات دعم الشرعية قائد عمليات بغداد، وسكرتير القائد العام مسؤولية سلامة المتظاهرين.

وجرت التظاهرات بالتزامن مع تظاهرات دعا اليها التيار الصدري، في كل المحافظات باستثناء النجف الأشرف، دعما لأنصاره المعتصمين في البرلمان، داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

ودعا أمين عام عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، المشاركين في تظاهرات دعم الشرعية، الى ابقاء التظاهرات في اطارها السلمي المرسوم لها، وشدد على عدم التعرض لأي شخص أو شيء آخر.

ودعا الخزعلي، الى عدم دخول المنطقة الخضراء، او التجاوز على القوات الامنية، مؤكدا وجوب اعطاء الصورة الناصعة، للتظاهرات، التي تمثل أبناء المرجعية والمقاومة.

وحذرت شخصيات دينية بارزة في العراق من أن الخطورة التي تحيط بالعراق تستوجب الحذر والعمل على رص الصفوف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. التظاهرات السلمية لدعم الشرعية في بغداد

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