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بالفيديو... مواجهات في جنين واستشهاد شاب فلسطيني واعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهد، مساء الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت القوات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد اقتحام منزله في المخيم.

العالم-فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول شهيد (ضرار الكفريني) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت القيادي بسام السعدي وزوج ابنته أشرف الجدع بعد الاعتداء على القيادي وزوجته.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في مخيم جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بقوة خاصة.

كما وأفادت مصادر محلية، بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار سُمعت في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي. وأكدت سرايا القدس-كتيبة جنين، عبر بيان لها، أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم.

وأعلنت في سرايا القدس الاستنفار “ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين.”

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بالفيديو... مواجهات في جنين واستشهاد شاب فلسطيني واعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

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