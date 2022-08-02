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وزير الداخلية الايراني: على السلطات الأفغانية تنبيه حرس حدودها بمهامها

وزير الداخلية الايراني: على السلطات الأفغانية تنبيه حرس حدودها بمهامها
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

دعا قال وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي السلطات الأفغانية تنبيه حرس حدودها بمهامها فيما يتعلق بقضايا الحدود والامتثال للاعتبارات الأمنية.

العالم - ايران

وقال وحيدي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مقر "الأربعين" مساء الاثنين: ان تكرار هذه الأحداث ليس في صالح أفغانستان.

وأضاف وزير الداخلية: "يوم أمس (الاحد) في المنطقة التي كان يعمل فيها عدد من مواطنينا الاعزاء، تسببوا (حرس الحدود الافغاني) في اضطراب لهم بحجة أنهم أفغان ، وهو ما اضطر حرس الحدود (الايرانيين) المتمركزين في المنطقة إلى التحذير. "

وقال وحيدي: وقوع مثل هذه الحوادث وهو امر مسبوق ، ليس في مصلحة السلطات الأفغانية ، لذلك ننصحها بمنع أي وقوع اي اشتباك وذلك من خلال تنبيه حرس حدودها بمهامها.

وأضاف: لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الاشتباك.

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