الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إختفاء مروحية عسكرية على متنها كبار ضباط الجيش في باكستان

إختفاء مروحية عسكرية على متنها كبار ضباط الجيش في باكستان
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني اختفاء مروحية عسكرية في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، على متنها ضباط كبار في الجيش، وذلك أثناء تفقد عمليات مساعدة المتضررين جراء الفيضانات.

العالم - باكستان

وأضاف البيان أن المروحية اختفت قبل عدة ساعات في منطقة لسبيلة بإقليم بلوشستان وعلى متنها قائد فيلق بلوشستان الجنرال سرفراز، وضابطان برتبة عميد، وضابطان برتبة رائد، علاوة على طيارين، هما أيضا ضابطان في الجيش.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تواصل العمليات في المنطقة من أجل الوصول إلى المروحية المفقودة.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن قلقه الشديد حيال القضية، وطلب من الشعب الباكستاني، في تغريدة له على "تويتر"، "خالص الدعاء" من أجل الوصول إلى المروحية.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام باكستانية إسقاط مروحية عسكرية بها ضباط كبار في الجيش، لكن الجيش يتحدث أن العمليات لا تزال مستمرة للحصول على الطائرة المفقودة.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الفيضانات تتسبب بمقتل نحو 340 شخصا في باكستان

شاهد.. عمران خان يطالب بإسقاط الحكومة في باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني

الملء الثالث لـ"سدّ النهضة": مصر تكتفي بالتفاؤل

رد المقاومة اللبنانية على شروط هوكشتاين وفرنسا تبيع خردتها للسعودية

إختفاء مروحية عسكرية على متنها كبار ضباط الجيش في باكستان

المقاومة الفلسطينية تنعي شهيد جنين وتؤكد: ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة شعبنا

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع جاهزية وحداتها القتالية