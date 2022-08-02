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قطر توقع اتفاقية لتطوير الشبكة الكهربائية في جنوب العراق

قطر توقع اتفاقية لتطوير الشبكة الكهربائية في جنوب العراق
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

وقَّع صندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، امس الاثنين، اتفاقية لتطوير منظومة الربط بشبكة منطقة جنوب العراق.

العالم-قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن التوقيع على الاتفاقية تم في العاصمة الدوحة، بهدف المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في منطقة جنوب العراق.

وذكرت الوكالة، أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء محطة تحويل جديدة بطاقة 400 كيلو فولت من محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط إلى محطة تحويل كهرباء الفاو بجنوبي العراق، مما سيمكّن من نقل الكهرباء من دول مجلس التعاون إلى العراق.

وقال خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، على هامش توقيع الاتفاقية: "نسعى معاً بالشراكة مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى أن نمدَّ الكهرباء لأشقائنا في جمهورية العراق".

وأضاف الكواري، أن "مدَّ الكهرباء يلعب دوراً جوهرياً ومحورياً في تقوية القطاعات الأساسية الحيوية ودعمها لاستكمال عملها، كالقطاع الصحي والتعليمي، فضلاً عن الدور المحوري للمبادرة في المساهمة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية".

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قطر توقع اتفاقية لتطوير الشبكة الكهربائية في جنوب العراق