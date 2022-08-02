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سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع جاهزية وحداتها القتالية

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع جاهزية وحداتها القتالية
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا -في بيان مقتضب- أمس الاثنين، : "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وحسب "فلسطين اليوم" قال عز الدين السعدي، نجل القيادي بسام: "والدي مصاب ولا نعلم بطبيعة الاصابة حتى الان وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".

وأضاف : "قمنا بنقل الوالدة للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود، الى جانب اعتقال زوج اختي اشرف الجذع ولا نعلم اعلم حتى الان لأي جهة تم اقتيادهم".

وذكر السعدي، أن الاقتحام كان بطريقه وحشيه على المنزل ومن فيه.

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سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع جاهزية وحداتها القتالية