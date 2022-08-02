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المقاومة الفلسطينية تنعي شهيد جنين وتؤكد: ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة شعبنا

المقاومة الفلسطينية تنعي شهيد جنين وتؤكد: ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة شعبنا
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيد ضرار رياض الكفريني الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية مع جيش الاحتلال الصهيوني المجرم الذي اقتحم جنين ومخيمها مؤكدةً بأن ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاوميه الأبطال وستبقى دمائهم المباركة منارة لكل الثوار والمقاومين الأبطال.

العالم - فلسطين

وباركت لجان المقاومة أمس الإثنين، عبر بيان لها، الأيدي الطاهرة والسواعد المقاومة التي تصدت لجيش العدو الصهيوني في مخيم جنين مؤكد أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو المجرم .

ووجهت كل التحية لجنين ومخيمها وقراها ومقاتليها الأبطال التي تثبت كل يوم أنها خزان الثورة والثوار الذي ينضب وتصيبه بالفشل و ترده خائبا مدحورا .

وحملت لجان المقاومة، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الكبير الشيخ بسام السعدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته برصاص الغدر الصهيوني .

ودعت كافة المقاومة والثوار في الضفة الأبية إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه العدو ومستوطنيه الفاشيين وإشعال الأرض براكين غضب تحت اقدامهم.

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المقاومة الفلسطينية تنعي شهيد جنين وتؤكد: ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة شعبنا

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