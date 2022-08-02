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وزير الدفاع الايراني: معرض كبير للإنجازات الدفاعية يقام قريبا

وزير الدفاع الايراني: معرض كبير للإنجازات الدفاعية يقام قريبا
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني بان معرضا كبيرا للإنجازات الدفاعية سيقام في المستقبل القريب.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به صباح اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح معرض قدرات وزارة الدفاع في الإنتاج والاقتصاد المعرفي اكد ان وزارة الدفاع هي المسؤولة عن إنتاج القدرة وتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية للبلاد وقال: في هذا المسار سنستخدم منتوجات الصناعات المدنية للارتقاء بمستوى الصناعة في البلاد.

وأضاف: إن الإنجازات المعروضة في هذا المعرض تشمل 1100 منتج في مختلف المجالات ، قمنا فيها بتحسين قدراتنا وإمكانياتنا الصناعية.

وتابع وزير الدفاع: لقد وضعنا توطين المنتجات وتعميق المعرفة والتكنولوجيا والتآزر بين المجموعات المختلفة في البلاد على جدول الأعمال ، ونتعاون حاليًا مع أكثر من 5000 شركة معرفية.

وفي الختام أعلن وزير الدفاع بان معرضا كبيرا للإنجازات الدفاعية للبلاد سيقام في المستقبل القريب.

من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية ، سورنا ستاري ، أنه تم تطوير العديد من التقنيات في مجال الدفاع وقال: هذا التطور من نوعين ، جزء منه في مجال الدفاع وجزء من التقنيات التي تم تطويرها في المجال المدني.

وقال: "ان اقامة مثل هذا المعرض ستجعل المواطنين على دراية بقدرات القطاعين".

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وزير الدفاع الايراني: معرض كبير للإنجازات الدفاعية يقام قريبا