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الحياة تدب في مضخات النفط بليبيا.. والآمال معقودة بتحسين الوضع

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

عادت مضخة النفط للحركة في ليبيا.. هنا في الحقول النفطية دبت الحياة مجددا في عملية الانتاج وفي رقم كبير بلغ في أسبوع واحد مليونا ومائتي ألف برميل.

خاص بالعالم

ارتفاع يأتي بعد تغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والاتفاق على النأي بقطاع النفط عن التجاذبات السياسية.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير النفط والغاز توقعا أن يحافظ الإنتاج على معدلاته الطبيعية خلال الفترة القادمة مؤكدين تواصل العمل على مزيد تطوير القطاع.

ارتفاع في الإنتاج يعتبر خطوة مثالية لدعم اقتصاد البلاد المعتمد أساسا على عائدات النفط المالية وتحسين الوضع المعيشي لليبيين.

ورقة النفط التي طالما تم استغلالها في ليبيا للابتزاز السياسي ولتحقيق مصالح أطراف معينة مازالت لم تحقق حيادها التام، في ظل وجود أطراف متصارعة تستخدمها كسبيل للضغط كلما زادت الانقسامات.

ارتياح شعبي وسياسي لبلوغ معدلات إنتاج النفط أرقاما عالية خاصة وأن العالم يشهد أزمة في الطاقة استدعت بعض الدول إلى الرفع من إنتاجها في وقت ينادي فيه الليبيون بأن يبقى مصدر رزقهم الأول بعيدا عن الخلافات السياسية.

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