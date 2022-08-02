الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: طالبان لم تؤكد مقتل الظواهري

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هل قتل الظواهري، وكيف وعلى يد مَنْ؟

البطش: العدو سيدفع ثمناً باهظاً لاعتدائه على الشيخ السعدي

شاهد بالفيديو.. الحياة تدب في مضخات النفط بليبيا.. والآمال معقودة بتحسين الوضع

السودان..حميدتي يؤكد ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية

الجزيرة القطرية تدين استمرار حبس صحافييها بالقاهرة

وزير الدفاع الايراني: معرض كبير للإنجازات الدفاعية يقام قريبا