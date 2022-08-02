لولاية خامسة تواليا.. انتخاب "خالد المشري" رئيسا للمجلس للدولة الليبي

العالم - ليبيا

وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع "فيسبوك" الى أن المشري تحصل على تأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتا لمنافسه لعجيلي بو سديل.

وكان المجلس قد عقد صباح يوم أمس جلسة عامّة للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين هم الى جانب المشري عبد السلام الصفراني وفتح الله السريري ولعجيلي أبو سديل.

وخالد المشري يحظى بدعم أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لحزب "العدالة والبناء"الذين يؤيدون استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.

وكان المجلس قد أعاد انتخاب المشري لولاية رابعة يوم الثلاثاء 3 اوت 2021 بعد حصوله على 73 صوتًا من إجمالي 128 صوتًا خلال الجولة الثانية التي جرت بينه وبين منافسه صلاح ميتو ومكّنته من الفوز برئاسة المجلس.

يذكر انه تم انتخاب المشري في سنة 2018 رئيسًا للمرة الأولى وأعيد انتخابه لدورة ثانية في سنة 2019 ثم مرة أخرى في 2020 ثم في اوت 2021 لرئاسة المجلس الذي أفرزه اتفاق الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر من عام 2015.

وترأس مجلس الدولة منذ تأسيسيه العضو عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين ليفوز بعدها، خالد المشري برئاسة المجلس 5 دورات متتالية.

يُشار إلى أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي تبلغ سنة واحدة .