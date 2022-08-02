أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 02 اغسطس 2022

سياست روز ..

الإطار التنسيقي يحذر دعاة حل البرلمان في العراق.. سنتصدى والشعب للإنقلاب

ايران ..

دعوة مقتدى الصدر للتظاهر لإسقاط النظام السياسي , تصعيد للأجواء بشكل خطير بالعراق

ابتكار ..

وزارة الخارجية تتحدث عن إحتمال إستئناف مفاوضات إحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر حلف الناتو التهديد الأكبر لبلاده

اطلاعات ..

تفاقم الأجواء بين حكومة كوسوفو والأقلية الصربية , وموسكو تحذر الغرب من التدخل

قدس ..

الناتو يبدي إستعداده للتدخل بكوسوفو مع تصاعد المواجهات بين الحكومة والأقلية الصربية

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية.. تمديد الهدنة مشروط برفع الحصار وإلتزام التحالف السعودي ببنودها

جمهوري اسلامي ..

تفاقم أجواء التوتر في العراق بدعوة القوى السياسية المتنافسة أنصارها للتظاهر

آفتاب يزد..

ما الذي يريده مقتدى الصدر, إستعراض للقوة أم القيام بإنقلاب .؟

عصر ايرانيان..

أية مشكلة ستحلها المفاوضات النووية حقا؟ المؤمن لايلدغ من جحر مرتين

كيهان ..

تصريحات أمريكية متناقضة حول زيارة بيلوسي المفترضة لتايوان .. والجيش الصيني يحذر أمريكا

آرمان امروز ..

تصعيد خطير للأجواء في العراق بعد إقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان والإعتصام فيه

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( التبعات التي ستنجم عن حل البرلمان ).. العراق يشهد اجواءا ساخنة جدا منذ ايام مع اقتحام انصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء والبرلمان وبنقله للخلافات السياسية للشارع عمليا . ان التيار الصدري وحلفائه يطالب بحل البرلمان وتغيير النظام السياسي برمته وباجراء انتخابات مبكرة في العراق .. (إن هذا التصعيد محاولة لفرض رؤية خارج العملية السياسية وحل البرلمان في مثل هذه الظروف سيوجد فراغا سياسيا خطيرا) فالفراغ السياسي سيعطي الشراذم الارهابية فرصة ذهبية لتوسيع نشاطاتها التخريبية وسيعطي امريكا ذريعة لتبرير بقاءها عسكريا باشكال مختلفة, وربما يؤدي مثل هذا الفراغ السياسي في ظل الاجواء المشحونة السائدة في العراق الى عسكرة الشارع واتساع دائرة الخلافات بين القوى السياسية بشكل يصعب كبح جماحه .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي سلطت الضوء على وتيرة الاحداث الساخنة المتسارعة في العراق وكتبت في تقريرها ( تفاقم أجواء التوتر السياسي في العراق ).. بعد اقتحام انصار التيار الصدري للبرلمان للمرة الثانية خلال ايام قليلة واعلان اعتصام مفتوح فيه , دخلت الاوضاع مرحلة جديدة بالغة الخطورة بدعوة الاطراف السياسية المتنافسة انصارها للنزول للشوارع لدعم اهدافها وشعاراتها..فالصدر ينادي بتغيير النظام السياسي برمته, والاطار التنسيقي يدعو لصيانة الشرعية والدستور. ( إن ما يحدث في العراق, أجواء تصعيد وتصعيد متقابل قد تدفع الى إيجاد حالة عسكرة في الشارع بدلا من الحوار السياسي )

وفي تطور اخر اعلنت القوات المسلحة العراقية وقوفها على مسافة واحدة من كلا الطرفين مؤكدة ان مهمتها الحفاظ على الامن والاستقرار والدفاع عن البلاد. هذا وحذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري كلا الطرفين اي التيار الصدري والاطار التنسيقي من مغبة خروج الاوضاع عن السيطرة داعيا الى فتح ابواب الحاور السياسي لاحتواء الازمة .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أجواء ساخنة بشرق آسيا ).. بدأت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي جولتها الاسيوية امس بزيارة لسنغافورة , وهي جولة ستشمل رسميا اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ايضا وسط غموض متعمد حول فيما اذا كانت ستشمل تايوان كما صرحت محافل بواشنطن على مدى الايام الاخيرة ام لا رغم ان جدول الاعمال الرسمي لا يضم تايوان . ( إن الصين سارعت لإطلاق تحذيرات حازمة من أن زيارة بيلوسي لتايوان لن تمر من دون رد صيني جدي ) بكين دعمت تحذيراتها بالقيام بمناورات بحرية وجوية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان اطلقت خلالها مئأت القذائف والصواريخ في رسالة انذار مباشر لادارة بايدن. بعدها تناقلت وسائل الاعلام الامريكية خبرا يقول ان بيلوسي لن تزور تايوان ولكن هناك انباء اخرى تقول انها تعتزم ذلك بشكل غير معلن . وفي كل الاحوال قد يشهد العالم ازمة ساخنة جديدة في شرق اسيا هذه المرة في ظل وجود حشود صينية وامريكية وبرميل باروت اسمه الازمة التايوانية مرشح للاشتعال باية لحظة .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير تحليلي طويل به عنوان ( إتساع دائرة الحرب من شرق أوروبا إلى جنوبها ).. في الوقت الذي تستمر وتتفاعل فيه الحرب الاوكرانية بشرق اوروبا تاركة بصمات امنية واقتصادية سلبية عميقة على القارة, تحدثت تقارير دولية عن اجواء تصعيد بجمهورية كوسوفو في جنوب اوروبا بين الحكومة والاقلية الصربية في شمالها, واصدار حلف الناتو وروسيا بيانات و تحذيرات متبادلة . ( إن أي تصعيد بين الكوسوفيين والصرب بجمهورية كوسوفو سيجر جمهورية صربيا المجاورة التي لم تعترف بإستقلال كوسوفو للميدان) وعندها ستتحول جمهورية كوسوفو لساحة جديدة للمواجهة بين حلف الناتو المؤيد لكوسوفو وروسيا المؤيدة للاقلية الصربية في ظل وجود وشائج عرقية وتاريخية وطيدة بين الشعبين الروسي والصربي . والواقع هو ان مثل هذه المخاوف باتت مطروحة بابداء حلف الناتو استعداده للتدخل بكوسوفو واطلاق موسكو تحذيرات من تبعات اي تدخل غربي .

اعتماد ..

صحيفة اعتماد كتبت في مقالها ( تراس تعد برفض أي إستفتاء بأسكتلندا ).. الاوضاع في اسكتلندا قد تدخل مرحلة تشكل قلقا جديا لبريطانيا في حالة فوز وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس " برئاسة حزب المحافظين وتوليها لمنصب رئاسة الوزراء كبديل لبوريس جونسون المستقيل . ( تراس وعدت في إطار توضيح برامجها وسياساتها في حالة فوزها بأنها سترفض بحزم إجراء أي إستفتاء آخر في أسكتلندا) وكان بوريس جونسون قد عبر عن رفض خجول لاجراء استفتاء جديد على الاستقلال باسكتلندا بعبارة "ان الوقت غير مناسب" , الا ان ليز تراس ابدت حزما كبيرا برفض مطالبات اغلبية الاسكتلنديين والحكومة المحلية بادنبرة باجراء استفتاء اخر على الاستقلال بعد استفتاء عام الفين واربعة عشر الذي صوتت فيه اغلبية نسبية في اسكتلندا لصالح البقاء في عضوية التاج البريطاني .وتقول الحكومة المحلية باسكتلندا وكذلك نتائج استطلاعات الرأي ان المعادلة تغيرت بعد البركزيت حيث يطالب اكثرية الاسكتلنديين بالانفصال عن بريطانيا .