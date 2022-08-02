تطورات جديدة تكشفها طهران عن برنامجها النووي.. شاهد الفيديو

خاص بالعالم

تطورات شملت تدشين المئات من اجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة لتخصيب اليورانيوم بحسب ما اعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قال ان اوامر صدرت بتدشين وضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي المؤلفة من اي ار واحد والمتطورة اي ار ستة. وأضاف ان هذه الأجهزة كان قد تم نصبها من قبل والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بها. واوضح كمالوندي ان عمليات تشغيل هذه الاجهزة تستغرق ما بين عشرة الى خمسة عشر يوما وقد بدأ بالفعل حقنها بالغاز.

الخطوة بحسب كمالوندي تاتي في سياق قانون الغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب والوصول إلى الحد الأدنى من حجم التخصيب الذي تحتاجه البلاد وهو مئة وتسعين ألف سو.

متحدث الطاقة الذرية الايرانية اشار ايضا الى انه في الماضي تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ألف جهاز من الجيل السادس، لافتا الى وجود اجهزة طرد مركزي اخرى في طور الإعداد، انه تم تقديم المعلومات اللازمة عن ذلك للوكالة الدولية.

وياتي هذا الاعلان تزامنا مع مقترح اوروبي لاستئناف محادثات الغاء الحظر تجري دراسته حاليا في عواصم الدولية المتفاوضة.

وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال ان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وضع مسودة من آراء الأطراف المختلفة في المفاوضات وقدمها كمقترح، معتبرا ان من المهم جداً بالنسبة لطهران مراعاة خطوطها الحمراء بالكامل في المفاوضات.

واكد عبداللهيان: "جادون في التوصل لاتفاق قوي ومستدام. واذا تصرفت اميركا بواقعية وابدت مرونة خلال الجولة المقبلة المحتملة التوصل لاتفاق لن يكون بعيد المنال".



وفيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن إدارته طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، فرضت ادارته حظرا جديدا على كيانات في عدة دول بدعوى ارتباطها بإيران، في اجراء شددت طهران على انها سترد عليه بشكل عاجل وقوي.