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النيران لا تزال مشتعلة في الإهراءات في مرفأ بيروت

النيران لا تزال مشتعلة في الإهراءات في مرفأ بيروت
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

لا تزال النيران مشتعلة في الإهراءات في مرفأ بيروت بلبنان، حيث شوهدت بعض التشققات في الجزء المهدّد بالسّقوط.

العالم - لبنان

هذا وبدأ العمل في مرفأ بيروت باكرًا من قبل الدفاع المدني وفوج الإطفاء ، فيما اتّخذ الجيش اللبناني تدابير واجراءات في محيط الإهراءات.

وسقط قبل يومين جزء من اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت المتضررة من انفجار اغسطس(اب) 2020 وإن الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الإنفجار وكان سقوطه متوقعًا.

وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن صومعتين انهارتا ومن المتوقع أيضًا انهيار صوامع أخرى.

يأتي هذا في وقت يحيى لبنان الخميس المقبل الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.

و من المقرر أن يقيم مسيرة بعنوان العدالة لآخر نفس، بدعوة من جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ، تنطلق من أمام مبنى النهار وصولا إلى تمثال المغترب مقابل الاهراءات.

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