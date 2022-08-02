الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

انفوغرافيك.. أيمن الظواهري من جراح إلى زعيم تنظيم القاعدة الارهابي

انفوغرافيك.. أيمن الظواهري من جراح إلى زعيم تنظيم القاعدة الارهابي
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري وقال ان الاستخباراتِ الأميركية قَتلت الظواهري بطائرة مُسيّرة في أحد المنازل بالعاصمة كابول، مشيراً الى أن واشنطن حددت مكانَ الظواهري في وقت سابق من العام الحالي.

روابط ذات صلة

سيف العدل أم صهر الظواهري.. من الزعيم القادم لتنظيم "القاعدة" الارهابي؟

شاهد.. هل قتل الظواهري، وكيف وعلى يد مَنْ؟

بايدن يؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في افغانستان

أول تعليق من أسرة الظواهري على مقتله

أ ب: مقتل "أيمن الظواهري" في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آخر ما كتبه شهيد جنين ضرار الكفريني.. طالما ان الموت مؤكد فلا تعش جبانا يا صديقي

شاهد بالفيديو.. شاهد.. أغرب مكان للظواهري حينما اصطادته القوات الامريكية

دفْعةٌ لصفقة التبادل.. عُقد الهدنة تتحلحل

الداخلية الافغانية توجه رسالة للأمريكيين بشأن مقتل أيمن الظواهري

الصين: على أمريكا التوقف عن سياسة "الضغط الأقصى" الخاطئة ضد إيران

النيران لا تزال مشتعلة في الإهراءات في مرفأ بيروت