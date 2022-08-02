ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كنتاكي الأمريكية

العالم - الأميركيتان

وتحقق بشير من سبع وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه عن 30 حالة وفاة مؤكدة صباح أمس، وقال إنه يتوقع زيادة عدد القتلى.

وواصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث بشير عن توقعات الطقس قائلا "إنه شيء صعب حقا.. من المحتمل حدوث فيضانات متفرقة ورياح مدمرة".

وهذه الفيضانات هي ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في كانون الأول.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.