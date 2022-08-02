متحدث الحكومة : السيد رئيسي سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

العالم - ايران

وقال جهرمي في مؤنمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء بشأن انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة قال: تم وضع خطط أولية لحضور الرئيس الايراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في ايلول /سبتمبر المقبل.

من جانب آخر اشار متحدث الحكومة الايرانية الى تواجد مسؤولي الاجهزة التنفيذية ميدانيا في المناطق المتضررة بالسيول الاخيرة وقال: إن وجود المسؤولين التنفيذيين في الساحة لمعالجة المشاكل في الوقت الحالي لإدارة الأزمات هو واجب ومسؤولية المديرين التنفيذيين ، ولا يمكن لهذه الحكومة ان تقف موقف المتفرج أو تراقب الوضع عبر الشاشة ولا تعتقد بذلك.

وأضاف: ان 24 من البلاد تعرضت للسيول وتسببت للأسف في إلحاق الضرر بالمواطنين، كما أننا ممتنون لقائد الثورة الذي اعرب عن شكره للحكومة على تواجدها في الوقت المناسب اثنا حدوث السيول والفيضانات.

وتبع جهرمي قائلا: إن أكثر من 50 ألف شخص تلقوا المساعدة من الهلال الأحمر وأن أكثر من 6 آلاف من رجال الإنقاذ كانوا يساعدوت في عمليات الاغاثة.

في سياق آخر قال متحدث الحكومة الايرانية: تم يوم أمس نشر مذكرة التفاهم لبناء بين مصفاة مرواريد "مرجان" لتكرير النفط ومصفاة الشهيد سليماني للبتروييمياوات. وهذه المذكرة استمرارًا للإجراءات الحكومية الجديدة لدعم المجالات التي تدفع الاقتصاد للاستثمار وتوجيه السيولة النقدية في البلاد إلى هذه المجالات، ونظرًا لمشاركة القطاع الخاص والمصارف، فقد تم إدراك أنه من خلال طريقة التمويل هذه ، ستتم إدارة تداعيات تضخم السيولة في البلاد.

واردف جهرمي: كما تم تشكيل لجنة الأربعين في الحكومة حتى يتمكن الزائرين الايرانيين من الذهاب بسهولة إلى العراق والمشاركة في مراسم الأربعين الحسيني.