بو صعب: الحاجة الدولية إلى الاستقرار وإلى الغاز هي فرصة للبنان

العالم - لبنان

وأشار في حديث تلفزيوني اليوم الثلاثاء أن رئيس اللبناني ميشال عون كلفني بملف الترسيم، ولكنني كنت دائما أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على كل التفاصيل، وبالتالي كان هناك تنسيق وهذا عامل قوة للمفاوضات، وأضاف أننا كنا حريصين على وقف التسريبات لإنجاح المفاوضات، ولكن هناك من كان يعمد إلى تسريب معلومات وتحاليل من نسج الخيال.

وشدد بو صعب، على أنني مقتنع بأن الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، لديه اهتمام للوصول إلى الحل، منها الحاجة إلى الغاز في أوروبا والاستقرار، ورأى أن هناك حاجة أوروبية أميركية للوصول إلى حل بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، وأردف أن الحاجة الدولية إلى الاستقرار وإلى الغاز هي فرصة للبنان فإما نستغلها أو نضيعها، وإذا أضعناها فهذا يعني أننا نرتكب جريمة.

وأكد أن الرؤساء الثلاثة لديهم إجماع حول ملف الترسيم وكل الإشاعات وحملات التخوين غير صحيحة، وأوضح أن الخط 29 ليس خطا تفاوضيا إنما هو أحد الخيارات الموجودة للبنان وإذا لم نصل إلى تفاهم فهو خيار مطروح.

وشدد على أن قصة خط المتعرج هو غير مطروح أصلا، متسائلاً: ومن قال أننا نقبل به؟، وتابع أن لبنان متمسك ببلوكاته كما هو رسمها ولا نقبل بشراكة وتقاسم ثروات بحقل قانا مهما كان امتداده.

وأوضح بو صعب أن هوكشتاين سمع موقفاً موحداً من لبنان وبنقاشنا معه أمس لمسنا أننا أصبحنا بمرحلة هو جاهز لوضع تصوره، وعندها يصبح أسهل عليه اقناع الفريق الآخر، واستطرد أن الحل الذي سيضعه الوسيط الأميركي غير بعيد عن الموقف اللبناني.

كما لفت إلى أن الظروف اليوم مختلفة فهناك ليونة من الفريق الآخر ويجب أن يستفيد لبنان من ذلك، الفرق أن الاحتلال الإسرائيلي جاهز لاستخراج الغاز فور حصول الترسيم، أما نحن فأضعنا الكثير من الوقت ونحتاج إلى 4 سنوات.