اقامة مراسم الدورة السابعة لمنح جائزة حقوق الانسان الاسلامية

العالم - ايران

وجائزة حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية هي جائزة فخرية تمنح من قبل لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى نشطاء حقوق الإنسان أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (الاعتباريين أو القانونيين) الذين تميزوا في مختلف المجالات بغض النظر عن الدين والعرق واللون والجنس والجنسية.

في العام الماضي وفي قسم المدافعين عن الصحة ، حصل على الجائزة الشهيد الدكتور سيد بهرام طهماسبي ، رئيس مستشفى الإمام الخميني (رضي الله عنه) في مدينة آمل وعضو الهيئة العلمية بكلية التمريض في جامعة مازندران للعلوم الطبية ، وكان من مصابي الاسلحة الكيمياوية في فترة الدفاع المقدس (1980-1988). حيث تم تكريمه لقبوله مسؤولية ادارة المستشفى في ذروة انتشار فيروس كورونا والتضحية في مجال مرافق العلاج الخاص ، ونهج الإدارة الجهادية والتواجد في الساحة ميدانيا.

وفي هذا القسم ايضا تم تكريم الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ، نظرا لاهتمامه الخاص بالتآزر بين دول المنطقة وتقديم المساعدات الصحية والطبية خلال وباء كورونا والجهود المبذولة لضمان صحة اللاجئين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، وخاصة في سوريا واليمن وأفغانستان.

في القسم الجهادي المتعلق بمحاربة الإرهاب الاقتصادي تم تكريم حميد رضا يحيى زاده وعلي رضا رهنورد ورضا وزيري وعلي دانائي كنرساري ومحسن جوهري، قباطنة ناقلات النفط التي حملت المشتقات النفطية الإيرانية إلى فنزويلا، رغم وجود السفن الحربية الاميركية، ورفض رشوة بالغة 125 مليون دولار.

وفي مراسم العام الماضي تم ايضا تكريم الراحل إدريس الجزيري مقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الإجراءات القسرية الاحادية ، لجهوده وحرصه على حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وإعداده تقارير وثائقية عن الآثار السلبية المترتبة على التدابير القسرية الاحادية ، وخاصة من قبل النظام الأمريكي ضد حقوق الدول ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي فئة الدفاع عن المستضعفين تم منح (الجائزة الخاصة ووسام الشهيد الفريق سليماني) ، للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ، قائد حركة أنصار الله اليمنية ، لجهوده المستمرة على مدى سنوات لضمان حقوق شعب اليمن المظلوم ضد تحالف العدوان السعودي ، كما تم تقدير الشهيد جمال جعفر الإبراهيمي المعروف بـ أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي والراحل الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على سنوات نضاله ومحاربته للإرهاب ، والتنوير والترويج العملي لفكر المقاومة وحماية حقوق الناس امام المجرمين.