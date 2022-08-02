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أمير عبد اللهيان: ايران تدعم اجراء استفتاء للسكان الأصليين في فلسطين المحتلة حول تحديد مصير الحكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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