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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: صوت الانفجار في مدينة حمص ناجم عن خرق طائرة للجيش السوري جدار الصوت في محيط المدينة
أمير عبد اللهيان: نؤكد دعمنا للقضية الفلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية واحدة
أمير عبد اللهيان: ليس هناك أي حل أمام الكيان الاسرائيلي سوى المقاومة واستخدام القوة
أمير عبد اللهيان: ايران تدعم اجراء استفتاء للسكان الأصليين في فلسطين المحتلة حول تحديد مصير الحكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة
إستشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين و إعتقالها القيادي بالجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي
مراسل العالم: طالبان لم تؤكد مقتل الظواهري
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤن الأسرى عبدالقادر المرتضى: تم تثبيت جزء من أسماء الاسرى المتفق على اطلاق سراحهم
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤن الأسرى عبدالقادر المرتضى: تم تثبيت جزء من أسماء الاسرى المتفق على اطلاق سراحهم
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤن الأسرى عبدالقادر المرتضى: انتهينا من جولة مفاوضات على ملف الاسرى في العاصمة الأردنية عمّان
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ
أمير عبد اللهيان: نؤكد دعمنا للقضية الفلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية واحدة
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش
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