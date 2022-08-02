اعتقال السعدي.. صيد ثمين أم فشل استخبارات الاحتلال؟

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان السعدي اصيب باصابات بعد اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه بعد مداهمة منزله، مشيراً الى انه اثناء عملية المداهمة وقعت اشتباكات ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، الامر الذي ادى الى استشهاد شاب فلسطيني واصابة اخرين بجروح واعتقال السعدي.

واوضح مراسلنا، ان القيادي الفلسطيني سعدي، هو احد ابرز قيادة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية، ووالد شهيدين استشهداء في الانتفاضة الفلسطينية الاولى، ويعتبر مطارداً من قوات الاحتلال الى درجة انها اعلنت ان اعتقال السعدي هو صيد ثمين، لكن كان هناك رد آخر من بعض المنتقدين من داخل كيان الاحتلال الذين قالوا بأن السعدي كان يتواجد بشكل عادي في بيته في مخيم جنين وان هذا ليس نجاحاً استخباراتياً كما تحاول المؤسسة الاسرائيلية ان تقول، لكن هذا فشل استخباراتي خاصة وان السعدي مطلوب منذ عدة سنوات، ولم تتمكن من الوصول اليه الا فجر هذا اليوم بعدما اقتحمت مخيم جنين واصدمت بان المخيم جاهز لأي محاولة اقتحام.

وكانت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قد اقتحمتْ بشكلٍ مفاجئ فجر اليوم مخيم جنين، وداهم جنود الاحتلال منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وقاموا باعتقاله بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته بالضرب. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد حالة الاستنفار القصوى.

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