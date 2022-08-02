الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة فرنسية تكشف عن توتر خيم على زيارة محمد بن سلمان

صحيفة فرنسية تكشف عن توتر خيم على زيارة محمد بن سلمان
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف الإعلام الفرنسي عن توتر خيم على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا للقاء رئيسها إيمانويل ماكرون وتخللها تقديم شكوى جنائية ضده بتهمة القتل والتعذيب.

العالم-السعودية

وبحسب مراسل صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية جورجس مالبرونوت نقلا عن مصدرين مطلعين، فإن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا التي تمت قبل أيام لم تكن على ما يرام.

وأوضح مالبرونوت أن بن سلمان تأخر أكثر من 30 دقيقة على العشاء مع ماكرون، وكان هناك توتر في اللحظة الأخيرة من جانب والي العهد.

وأشار إلى محمد بن سلمان غادر فرنسا ليلاً، بعد ساعات قليلة، وألغى رحلته المخططة إلى الجزائر.

ونقل الصحفي الفرنسي عن أحد المصدرين قوله:” “تساءل بعض الوزراء السعوديين على العشاء مع نظرائهم الفرنسيين عما يفعلونه هناك”، ليؤكد مرة أخرى أن “بن سلمان غادر فرنسا بعد ساعات قليلة خلال الليل، وقام بتأجيل رحلته المخططة إلى الجزائر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل مساء الخميس محمد بن سلمان على العشاء، خلال أول زيارة يقوم بها الأخير لأوروبا منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقدمت منظمات حقوقية دولية شكوى جنائية ضد ولي العهد محمد بن سلمان على هامش زيارته فرنسا تتهمه بالتعذيب والقتل.

ودرى تقديم الشكوى باسم كل من منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) ومنظمة ترايل الدولية (TRIAL International).

وقالت المنظمة إنه ينبغي على السلطات الفرنسية فتح تحقيق ضد محمد بن سلمان الذي يزور البلاد وذلك فيما يتعلق بتعذيب وقتل الصحفي السعودي المنفي جمال خاشقجي.

وذكرت منظمة (DAWN) أنها قدمت شكوى مكونة من 42 صفحة اليوم أمام محكمة باريس بحجة أن محمد بن سلمان متواطئ في التعذيب والإخفاء القسري لخاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأن هذه جرائم تخضع للملاحقة المحلية في فرنسا.

وتذكر الشكوى، المدعومة أيضًا من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) والتي تم رفعها بالمشاركة مع منظمة ترايل الدولية (TRIAL International)، أن بن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كولي للعهد ليس رئيسًا للدولة.

كما ذكرت هذه المنظمات أيضًا بأن بن سلمان ضغط على تركيا لإسقاط الملاحقات القضائية ضد المسؤولين السعوديين في جريمة قتل خاشقجي، وأن المحاكمة التي أجريت ضد متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم في السعودية بتهمة القتل كانت صورية، ما يجعل فرنسا واحدة من الأماكن الوحيدة لتحقيق العدالة.

روابط ذات صلة

ماذا يخفي ماكرون من انحنائه لبن سلمان.. شاهد الفيديو

بعد تقرير "الأكونوميست".. لماذا تتعمد أمريكا إهانة السعودية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة فرنسية تكشف عن توتر خيم على زيارة محمد بن سلمان

فيديو مؤثر لوداع الشهيد ضرار صالح الكفريني

غريب أبادي: لجنة حقوق الإنسان الإسلامية تمنح جائزة الى شيرين ابوعاقلة

يديعوت: رفع مستوى التأهب للحالة القصوى في منظومات القبة الحديدية في غلاف غزة

رسائل من وراء الامتناع عن الزيارة في السجون المصرية

الجميع خاسرون.. لا أحد ينجو من اي حرب نووية