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فيديو مؤثر لوداع الشهيد ضرار صالح الكفريني

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

فيديو مؤثر لوداع الشهيد الفلسطيني ضرار صالح الكفريني (17 عاماً)، والذي ارتقى شهيداً ليلة أمس وهو يقوم بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين البطل لاعتقال الشيخ القيادي الكبير بسام السعدي.

العالم - فلسطين

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