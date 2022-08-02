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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تطورات زيارة بيلوسي لتايوان عسكرية أم تسووية ومقتل الظواهري توظيف أمريكي لأغراض حزبية وانتخابية

تطورات زيارة بيلوسي لتايوان عسكرية أم تسووية ومقتل الظواهري توظيف أمريكي لأغراض حزبية وانتخابية
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة تفجير زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الامريكي الى تايوان، للازمة المتوترة اصلا بين الصين والولايات المتحدة.

العالم - بانوراما

ورفع الطرفان من سقف التهديدات والتهديات المضادة، واستنفرت القطع العسكرية المختلفة للطرفين في منطقة التوتر.

واعتبرت الصين الزيارة انتهاكا خطرا لسيادتها وخرقا لمبدأ صين واحدة، ورفض البيت الابيض هذا التوصيف، وقال انه لم يغير عقيدته حيال تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها رغم كونها تتمتع بحكم ذاتي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ككل رئيس امريكي ، قام جو بايدن بقتل زعيم جماعة القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية نفذتها مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول.

وكغيره من الرؤساء السابقين، يوظف بايدن هذا القتل لاغراض حزبية وانتخابية، فعل بوش واوباما وترامب. في المقابل ندددت حركة طالبان بالغارة، مؤكدة أنها تخالف القوانين الدولية واتفاق الدوحة بين طالبان والاميركيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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