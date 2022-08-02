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بدء محاكمة يميني متطرف بتهمة الإرهاب في فرانكفورت الألمانية

بدء محاكمة يميني متطرف بتهمة الإرهاب في فرانكفورت الألمانية
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة يميني متطرف مشتبه به بتهمة الإرهاب أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت الألمانية.

العالم - اوروبا

ويتهم الادعاء العام الشاب، 20 عاما، بصنع عبوات ناسفة ومحاولة تأسيس تنظيم إرهابي يميني متطرف والتحضير لعمل عنف خطير.

وبحسب البيانات، خطط مارفن إي. لهجمات بأسلحة نارية وعبوات ناسفة لدوافع يمينية متطرفة، وأمضى أسابيع في البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أشخاص مشابهين له في التفكير لتشكيل تنظيم إرهابي.

ووفقا للبيانات، جلب المتهم عبر الإنترنت مستلزمات تُستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، من بينها كرات فولاذية وصمامات، وقام بتصنيع واختبار عبوات ناسفة.

وقال ممثل مكتب المدعي العام خلال تلاوة لائحة الاتهام، إنه عندما تم إلقاء القبض على المتهم وجد المحققون العديد من المواد المتفجرة القابلة للاستخدام و11 كبسولة تفجير جاهزة للاستخدام.

وسيتعين على قضاة المحكمة تقرير ما إذا كان سيُجرى تطبيق القانون الجنائي للأحداث على المتهم، إذ يُشتبه في ارتكابه لهذه الجرائم عندما كان في سن التاسعة عشرة.

ويقبع المتهم في السجن الاحتياطي منذ اعتقاله في سبتمبر 2021.

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بدء محاكمة يميني متطرف بتهمة الإرهاب في فرانكفورت الألمانية

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